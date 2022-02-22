Лига чемпионов: «Челси» всухую выиграл у «Лилля», «Ювентус» упустил победу над «Вильярреалом»

Состоялись очередные матчи в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Действующий победитель турнира «Челси» одержал победу на классе над «Лиллем». Лондонцы сохранили свои ворота сухими и сами забили два мяча. На восьмой минуте Хаверц замкнул навес Зиеша с углового, а во втором тайме Пулишич в контратаке отличился с передачи Канте.
«Ювентус» в выездном матче с «Вильярреалом» уже на 33-й секунде открыл счет благодаря точному удару Влаховича. Однако во втором тайме Парехо спас испанцев от поражения.
Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи
«Вильярреал» — «Ювентус — 1:1 (0:1)
Голы: Парехо (66) — Влахович (1).
«Челси» — «Лилль» — 2:0 (1:0)
Голы: Хаверц (8), Пулишич (63).
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