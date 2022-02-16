Лига чемпионов: «Бавария» избежала поражения, «Ливерпуль» дожал «Интер» в гостях

Состоялись матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Зальцбург» был близок к сенсации. Австрийская команда открыла счет в первом тайме благодаря голу Адаму и до последней минуты удерживала перевес. Однако «Бавария» нашла возможность отыграться. После скидки Мюллера Коман пробил вратаря «Зальцбурга».

«Интер» большую часть матча держался на равных с «Ливерпулем». Однако в решающий момент сказался класс и опыт английской команды. На 75-й минуте Фирмино забил после углового, а через восемь минут Салах пробил Хандановича благодаря рикошету.

Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи

«Зальцбург» — «Бавария» — 1:1 (1:0)

Голы: Адаму (21) — Коман (90).

«Интер» — «Ливерпуль» — 0:2 (0:0)

Голы: Фирмино (75), Салах (83).

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