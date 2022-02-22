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Лидера сборной Украины по хоккею дисквалифицировали за расизм на длительный срок

Игорь Яслик
Игорь Яслик
22.02.2022
12:39

Международная федерация хоккея определилась с решением по поводу наказания для Андрея Денискина.

Нападающий «Кременчуга» и сборной Украины отстранен на один год от участия в соревнованиях под эгидой этой организации, сообщает официальный сайт ИИХФ. При этом Денискин успел отсидеть 13-матчевую дисквалификацию в УХЛ. Но ИИХФ посчитало такое наказание недостаточным.

Скандальный эпизод случился 26 сентября минувшего года. Денискин тогда показал жест с поеданием банана в адрес защитника «Донбасса» Джелейна Смерека. Шокированный темнокожий американец вскоре решил покинуть стан действующего чемпиона Украины.

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