Лидера сборной Украины по хоккею дисквалифицировали за расизм на длительный срок

Международная федерация хоккея определилась с решением по поводу наказания для Андрея Денискина.
Нападающий «Кременчуга» и сборной Украины отстранен на один год от участия в соревнованиях под эгидой этой организации, сообщает официальный сайт ИИХФ. При этом Денискин успел отсидеть 13-матчевую дисквалификацию в УХЛ. Но ИИХФ посчитало такое наказание недостаточным.
Скандальный эпизод случился 26 сентября минувшего года. Денискин тогда показал жест с поеданием банана в адрес защитника «Донбасса» Джелейна Смерека. Шокированный темнокожий американец вскоре решил покинуть стан действующего чемпиона Украины.
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