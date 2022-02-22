Лидера сборной Украины по хоккею дисквалифицировали за расизм на длительный срок

Международная федерация хоккея определилась с решением по поводу наказания для Андрея Денискина.

Нападающий «Кременчуга» и сборной Украины отстранен на один год от участия в соревнованиях под эгидой этой организации, сообщает официальный сайт ИИХФ. При этом Денискин успел отсидеть 13-матчевую дисквалификацию в УХЛ. Но ИИХФ посчитало такое наказание недостаточным.

Скандальный эпизод случился 26 сентября минувшего года. Денискин тогда показал жест с поеданием банана в адрес защитника «Донбасса» Джелейна Смерека. Шокированный темнокожий американец вскоре решил покинуть стан действующего чемпиона Украины.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Украинка Александра Яковенко завоевала две медали на ЧЕ по бразильскому джиу-джитсу

Стало известно место проведения матча Кубка Дэвиса между Украиной и Барбадосом

В УЕФА прокомментировали ситуацию с возможным переносом финала Лиги чемпионов из России

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.