Лидер украинской Суперлиги обратился с письмом в ФБУ

Президент «Прометея» Владимир Дубинский на своей странице в Facebook сообщил, что обратился к руководству Федерации баскетбола Украины (ФБУ) с просьбой перенести несколько матчей Суперлиги.

«Поняв, с кем и когда нам играть в Лиге чемпионов, посмотрели график матчей чемпионата Украины и ужаснулись.



«Прометею» необходимо будет играть 12, 14, 16, 18, 20, 21 и 23 января с учетом двух перелетов в Израиль. Семь игр за восемь дней, просто нереально, но график есть график.

Обратились с письмом в ФБУ с просьбой перенести несколько матчей. Я позвонил президенту ФБУ Михаилу Бродскому. Праздничный день, все расслаблены, но Михаил Юрьевич [Бродский] ответил сразу.

Он вник в суть вопроса, пообещал максимальную поддержку, понимая, насколько это важно и престижно не только для нас, но и для всей Украины.

Надеемся получить положительный ответ от Федерации баскетбола, но чувствую откровенную поддержку и верю, что все получится», — написал Дубинский.

В раунде плей-ин Лиги чемпионов соперником «Прометея» станет «Хапоэль» из Иерусалима. Первый матч состоится 12 января в столице Израиля, ответный — 18 января в Запорожье.

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