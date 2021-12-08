Лидер тернопольской «Нивы» договорился с клубом о разрыве контракта

Неожиданный поворот в Тернополе.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, тернопольская «Нива» расторгла контракты с тремя футболистами. Но если уход из клуба центрального защитника Артема Васько (1 матч в нынешнем сезоне Первой лиги) и левого вингера Андрея Скакуна (7 игр) при всем желании не отнесешь к резонансным, то разрыв трудового договора со стержневым центрхавом Игорем Семениной (19 матчей, 3 гола) стал неожиданным. Тем более что его соглашение было рассчитано до 1 января 2023 года.

Корреспондент Meta-ratings.com.ua связался с Семениной и спросил его о ближайших планах.

«Варианты есть, но узнаете все позже. Пока не могу ответить конкретно. Скажу только, что это точно будет украинский клуб», — сказал 32-летний футболист.

Семенина начинал профессиональную карьеру в «Ниве». Позже выступал за «Феникс-Ильичевец», «Нефтяник-Укрнафта», «Львов», «Энергетик», «Николаев» (с перерывом), «Олимпик», «Черкащина», «Гелиос» и «Кристалл». В начале этого года вернулся в тернопольский клуб.

После 20 туров чемпионата Первой лиги «Нива» занимает 5-е место. От зоны стыковых матчей за право сыграть в УПЛ команду Андрея Купцова отделяет 4 очка.

Ранее мы сообщали, что «Кремень» остался без основного полузащитника.

Также стало известно, что у пяти игроков «Ужгорода» этой зимой заканчиваются контракты.



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