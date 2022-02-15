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Лидер «Шахтера» вернулся в основную группу команды

Павел Соловей
Павел Соловей
15.02.2022
10:41
Новость
Футбол

Завершен восьмой рабочий день «Шахтера» на втором этапе подготовки в Турции. 14 февраля донецкая команда провела вечернюю тренировку продолжительностью порядка полутора часов. 

Разминочная фаза предшествовала работе с мячами на ограниченных участках поля и нескольким упражнениям – пас и прием, развитие атаки и игровые нюансы на чужой половине.

В общей группе оранжево-черных пополнение: вернулся Манор Соломон, который, напомним, пропустил первый сбор, а на втором неделю работал по индивидуальной программе. Тренировку вингер провел уже наряду с остальными, сообщает пресс-служба клуба.

Во вторник, 15 февраля, «Шахтер» проведет контрольный матч с «Мариуполем» – он начнется в 16:00 по Киеву.

Ранее мы сообщали, что возобновление чемпионата УПЛ под вопросом, международные матчи могут пройти во Львове.

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