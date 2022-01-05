Лидер сборной Украины по гандболу: у нас топ-соперники, но мы будем сражаться

Линейный сборной Украины Дмитрий Ильченко поделился ожиданиями от грядущего чемпионата Европы.

«Нужно выходить и играть. Было бы хорошо выиграть все матчи. Мы сами понимаем, что у нас топ-соперники, но мы будем выходить и давать бой, сражаться.



Да, лично мне еще не приходилось играть против таких команд, как Франция, против олимпийских чемпионов, людей, которые все выиграли в своей жизни. Хочется набраться опыта, дать бой и показать Франции, как мы умеем играть в гандбол», — цитирует Ильиченко официальный сайт Федерации гандбола Украины.

Чемпионат Европы стартует 13 января. Сборная Украины сыграет в одной группе с Францией, Хорватией и Сербией. В плей-офф выходят две лучшие команды квартета.

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