Лидер сборной Украины по футзалу сделал громкое заявление накануне матча с Россией

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата Европы против сборной России. Игра состоится сегодня в Амстердаме, начало — 18.00.
«Для меня это самый сложный чемпионат Европы. Нам очень тяжело дался выход из группы. Команда продемонстрировала неплохой футзал в матче с Португалией. Не хватило только результата.
Формат чемпионата Европы стал интереснее. Наша команда очень сплоченная. Мы объединены общей целью и духом. Благодаря этому смогли добраться до полуфинала. Мы положим душу и тело, чтобы попасть в финал. До этого была мечта одолеть Казахстан, сейчас же мы хотим стать финалистами турнира. Двигаемся к цели», — приводит слова Шотурмы официальный сайт АФУ.
Ранее стало известно, сколько зрителей посетит матч Украина — Россия.
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