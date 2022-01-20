Лидер сборной Украины по футзалу объяснил поражение от Нидерландов

Игрок сборной Украины по футзалу Петр Шотурма, который выполняет в команде функции капитана, дал комментарий после поражения от Нидерландов (2:3) в первом туре чемпионата Европы.

«По-моему, первый тайм был полностью за нами. К сожалению, не хватило реализации. Мы полностью переигрывали соперника по моментам, который в течение тайма сделал 2-3 удара по воротам.

После перерыва наблюдалась потеря концентрации в действиях команды. Сопернику удалось забить быстрый гол. К сожалению, итог неутешителен. Пытались догнать нидерландцев, но не хватило одного гола.

Менялась ли тактика по ходу матча? Нет, мы пытались контролировать игру, взять мяч под свой контроль. Не повезло с пропущенными мячами, конечно. Однако тактика была направлена на атакующую игру.

Удивила ли сборная Нидерландов? Мы много раз просматривали матчи с участием сборной Нидерландов. Удивило, что появился новый футзалист на позиции столба. Через него шла почти вся игра. Больше ничем соперник не удивил», — приводит слова Шотурмы официальный сайт АФУ.

Ранее мнением о поражении от Нидерландов поделился главный тренер сборной Украины Александр Косенко.

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