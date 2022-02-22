Лидер сборной Украины: никто никогда не сможет присвоить мою страну

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на усилившуюся военную угрозу со стороны России и признание Путиным суверенитета так называемых ЛНР и ДНР.

«Весь цивилизованный мир взволнован из-за ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение.

На фото — моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвета которой защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми.

Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине», — написал Зинченко у себя в Instagram.

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