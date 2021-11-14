Лидер сборной Боснии и Герцеговина Джеко пропустит матч с Украиной

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко из-за полученной ранее травмы бедра не сможет помочь своей команде в ближайшем поединке отбора на ЧМ-2022 против Украины.

Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем Джеко, ведь матч с украинской команды уже не имеет никакого смысла – Босния и Герцеговины потеряла все шансы даже на плей-офф отбора ЧМ-2022.

Джеко вернется в Италию, где в составе «Интера» продолжит восстановление.

Мачт Босния и Герцеговина – Украина пройдет 16 ноября и начнется в 21:45.

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