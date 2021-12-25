Фрибет 3000 UAH
Манчестер Сити — Лестер Астон Вилла — Челси
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Лидер «Сассуоло» перейдет в «Аталанту»: на него претендовал «Шахтер»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
25.12.2021
23:30
Новость
Футбол

Вингер «Сассуоло» Жереми Бога перейдет в «Аталанту» в зимнее трансферное окно.

Клубы договорились о переходе ивуарийца. Сумма трансфера составит 22 миллиона евро без учета бонусов.

В ближайшие часы Бога прибудет в Бергамо для прохождения медосмотра и подписания контракта.

На 24-летнего ивуарийца претендовал «Шахтер». Сообщалось, что «горняки» предложили за Бога 10 миллионов евро и нападающего Манора Соломона, но получили отказ от «Сассуоло».

В текущем сезоне Бога провел 12 матчей за «Сассуоло» в Серии А, сделав три результативные передачи. На его счету также семь матчей в составе сборной Кот-д’Ивуара (один гол).

«Аталанта» занимает четвертое место в Серии А, «Сассуоло» находится на 13-й позиции в чемпионате Италии.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи