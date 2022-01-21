Лидер команды УПЛ заразился коронавирусом

Полузащитник «Колоса» Андрей Тотовицкий заразился коронавирусом, сообщает»Футбол NEWS».



По этой причине футболист пропустил медосмотр ковалевской команды после выхода из отпуска.

Добавим, что Тотовицкий уже болел COVID-19 в октябре 2021 года.

В первой части сезона Андрей выступал за «Десну», за которую в 14 матчах забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи. К «Колосу» 29-летний футболист присоединился в статусе свободного агента.

Также «Реал» с пропущенным голом Лунина одержал волевую победу в Кубке Испании.



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