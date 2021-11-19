Лидер «Интера» пропустит матч с «Шахтером»

Форвард миланского «Интера» Алексис Санчес получил повреждение в расположении сборной Чили и пропустит матч против «Шахтера в Лиге чемпионов, сообщает Sky Sport Italy.



Чилиец пропустит минимум две недели. Он также не сыграет против «Наполи» и «Венеции».

Санчес в этом сезоне провел 7 матчей в Серии А, в которых отличился одной голевой передачей.

Также известный украинский тренер Леонид Буряк рассказал о победе сборной Украины над Боснией, а также оценил шансы желто-синих в плей-офф квалификации предстоящего мундиаля в Катаре.



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