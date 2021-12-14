Лидер «Динамо» в ближайшие дни перейдет в европейский клуб

Киевское «Динамо» в начавшемся межсезонье с большой долей вероятности останется без одного из ведущих игроков своей команды.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в самые ближайшие дни команда Мирчи Луческу расстанется с защитником столичной команды Виталием Миколенко.

По имеющейся информации, в скором времени будет объявлено о трансфере Миколенко в один из известных европейских клубов. Сейчас стороны согласовывают последние детали соглашения.

Ранее была информация, что Миколенко может перейти в «Дженоа», которую возглавляет экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

В текущем сезоне УПЛ 22-летний Миколенко в составе «Динамо» провел 15 матчей и сделал три результативные передачи.

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