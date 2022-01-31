Лидер «Динамо» отказался переходить в «Монако»

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков мог продолжить карьеру во Франции. «Монако» хотело взять хавбека в аренду с правом выкупа за 20 миллионов евро, сообщает журналист «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.
Цыганков отверг это предложение, так как не хотел продолжать карьеру во Франции. Также его не устраивал вариант с арендой.
В текущем сезоне УПЛ 24-летний Цыганков в составе «Динамо» провел 18 матчей, забил 11 мячей и сделал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что легионер «Металлиста» пропустит второй сбор в Турции.
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