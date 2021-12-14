Лидер «Черноморца» станет игроком «Александрии»

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский раскрыл подробности перехода полузащитника «Черноморца» Артура Авагимяна в «Александрию».

«Авагимян переходит в «Александрию», это уже не является секретом. Оказывается, что «Александрия», которая заключала сделку с «Черноморцем» о переходе игрока, а александрийский клуб заплатил реальные деньги с пятью нулями в валюте, договорилась, что за последние три месяца Авагимяну в Одессе зарплату не заплатят.

Авагимян – лучший игрок «Черноморца» в первой части сезона и факт его продажи – это первый лакмус того, что Климов собирается продать одесский клуб. Это последний актив, за который можно было получить живые деньги», — сказал Спиваковский.

В текущем сезоне УПЛ 24-летний Авагимян провел в составе «Черноморца» 18 матчей и забил пять мячей.

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