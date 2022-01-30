Лидер «Александрии» вернулся к тренировкам после тяжелой травмы

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец возобновил тренировки после тяжелой травмы. Игрок уже полностью восстановился и присоединился к своей команде на сборах в Турции, сообщает Фейсбук александрийцев.
Сообщается, что на данный момент Кирилл тренируется по индивидуальной программе с тренером физической подготовки Владимиром Томиленко.
Напомним, украинец пропустил несколько месяцев из-за травмы, полученной в поединке 11 тура УПЛ с полтавской «Ворсклой». После этого футболист перенес операцию в Италии.
Также «Динамо» турецкий сбор начнет матчем против «Лудогорца».
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