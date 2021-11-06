Лидер «Александрии»: уезжаю в сборную с хорошим настроением

Защитник «Александрии» Каспарс Дубра поделился эмоциями от матча с «Металлистом 1925» (2:0) в рамках четырнадцатого тура УПЛ. Латвийский футболист забил свой первый гол в чемпионате Украины.
«Важно, что выиграли этот матч. Три очка перед паузой на игры сборных создают хорошее настроение.
Конечно, для меня очень важно, что забил наконец-то за «Александрию». Ведь я уже три года в команде. Жена и дочка, которые присутствовали на матче, конечно же, меня поздравили. Спасибо им и родителям, которые поддерживают меня в Риге.
Выходные? Я отдохну максимум денек. Ведь мне предстоит подготовка к двум матчам за сборную Латвии», — цитирует Дубру официальный сайт «Александрии».
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