Лидер «Александрии» может быть прооперирован в Италии

20.12.2021
19:19
Новость
Футбол
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о состоянии и сроках восстановления травмированных игроков александрийской команды.
«Доктор сказал, что пока неизвестно, что с Рыбалкой. Возможно, ему даже придется ехать оперироваться в Италию.
Когда вернутся Ковалец и Стецьков? На сборы они точно не поедут, будут восстанавливаться дома, — сказал Гура в эфире телеканала «Футбол 1».
Первую часть сезона «Александрия» завершила на шестом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков.
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