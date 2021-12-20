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Лидер «Александрии» может быть прооперирован в Италии

Павел Соловей
Павел Соловей
20.12.2021
19:19
Новость
Футбол

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о состоянии и сроках восстановления травмированных игроков александрийской команды.

«Доктор сказал, что пока неизвестно, что с Рыбалкой. Возможно, ему даже придется ехать оперироваться в Италию.

Когда вернутся Ковалец и Стецьков? На сборы они точно не поедут, будут восстанавливаться дома, — сказал Гура в эфире телеканала «Футбол 1».

Первую часть сезона «Александрия» завершила на шестом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков.

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