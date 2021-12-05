«Лейпциг» объявил об увольнении главного тренера

Американский специалист Джесси Марш уволен с поста главного тренера «Лейпцига». До назначения нового постоянного наставника будет руководить Ахим Бейерлорцер.

Новый главный тренер «Лейпцига» будет представлен в ближайшее время, а решение уволить Марша было принято после неудачного матча с берлинским «Унионом» (1:2).

Марш возглавил Лейпциг в июле этого года после перехода Юлиана Нагельсманна в «Баварию».

В текущем сезоне Бундеслиги «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице.

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