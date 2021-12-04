«Левый берег» разорвал контракт с экс-хавбеком «Оболони» и «Кривбасса»

Один из фаворитов Второй лиги расстался с полузащитником.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, бывший игрок «Александрии», «Полтавы», «Буковины», «Оболони» и «Кривбасса» Александр Гуськов покинул «Левый берег». Стороны договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до конца сезона.

27-летний фланговый хавбек влился в ряды столичного клуба летом этого года, когда перешел из «Кривбасса». В 11 матчах Второй лиги Гуськов отметился 2 голами.

«Левый берег» осеннюю часть чемпионата завершил на втором месте в группе А. При этом по потерянным очкам команда Анатолия Бузника уступает идущему третьим «ЛНЗ». Первый официальный матч в 2022 году желто-зеленые проведут 2 апреля (базовый день) против «Рубикона».

Ранее наш сайт сообщал, что в «Буковине» перенесли рассмотрение вопроса о смене руководства клуба.

Тем временем «Волчанск» расстался с вице-капитаном и еще четырьмя игроками.

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