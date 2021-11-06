Левченко: надеюсь, американские инвесторы выделят Шевченко деньги на усиление состава

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко эксклюзивно для Meta-ratings.com.ua отреагировал на слухи о том, что Андрей Шевченко в ближайшее время станет главным тренером «Дженоа».

Евгений Левченко

«Если подтвердится информация, что Шевченко принимает «Дженоа», для него это будет интересный челлендж. Всё-таки Андрей Николаевич говорил, что хочет уже поработать на клубном уровне. Для него это будет хорошая школа, хороший клубный опыт.

Конечно, «Дженоа» не топ-клуб, но это один из самых старых клубов в Италии, с историей. Но в любом случае для него это важная ступень в тренерской карьере, ведь он хотел быть в ежедневном тренировочном процессе на клубном уровне.

Согласен, что турнирное положение и статус «Дженоа» не позволяет рассуждать о борьбе за скудетто или медали итальянского чемпионата. Но, думаю, что у Андрея Шевченко будут какие-то договоренности с руководством клуба на этот счёт. Тем более, что «Дженоа» купили американские инвесторы, которые, я надеюсь, будут готовы выделять деньги на усиление состава.

Не думаю, что, если «Дженоа» вылетит из Серии А, клуб расторгнет с Шевченко контракт, ведь они подписывают соглашение минимум на два года. Значит, есть договоренности, есть план, ради которого они пригласили Шевченко и готовы вкладывать средства в кадровое усиление. В противном случае, конечно, ставить высокие задачи будет сложно».

Напомним, что ранее своим мнением о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера Дженоа высказал экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо.

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