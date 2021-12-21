Левченко: Миколенко нужно как можно быстрее переходить в новый чемпионат

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о возможных перспективах Виталия Миколенко в «Эвертоне».

«Для Виталия переход в «Эвертон» — это огромный плюс, потому что начинается продвижение по карьерной лестнице. Для сборной Украины трансфер Миколенко также большой плюс, поскольку еще один наш футболист переходит в более сильный чемпионат. В моем понимании, Миколенко перерос чемпионат Украины пару лет назад. Отсюда и ряд таких непростительных ошибок, которые Виталий допускал в матче «Динамо» с «Вильярреалом», или в игре сборных Украины и Финляндии. Поэтому ему как можно быстрее нужно переходить в новый чемпионат, адаптироваться, развиваться и продолжать играть на самом высоком уровне.



К тому же, есть примеры и Зинченко, и Ярмоленко, которые не всегда играя за свои команды приносят огромную пользу нашей сборной, — сказал Левченко в интервью телеканалу «Футбол».



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