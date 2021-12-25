Левандовски возглавил престижный рейтинг лучших игроков по итогам 2021 года

Статистический сервис WhoScored опубликовал список из 5 лидеров топ-5 лиг Европы по рейтингу за 2021 год.



Самый высокий показатель – у нападающего «Баварии» Роберта Левандовски («Бавария», Бундеслига). Его рейтинг – 8,08.

Кроме польского форварда, в списке оказались такие футболисты из топ-5 лиг: Мохамед Салах – 7,89 («Ливерпуль», АПЛ), Килиан Мбаппе – 7,80 («ПСЖ», Лига 1), Карим Бензема – 7,75 («Реал», Ла Лига), Хакан Чалханоглу – 7,48 («Милан» / «Интер», Серия А).

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