Левандовски в третий раз стал лучшим спортсменом года в Польше

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал в Польше лучшим спортсменом 2021 года.



Главной конкуренткой форварда была легкоатлетка Анита Влодарчик, которая в прошлом году стала олимпийской чемпионкой в Токио по метанию молота. В первой десятке Роберт стал единственным футболистом.

Это уже 87 розыгрыш такой награды от польского журнала Przegląd Sportowy, и в третий раз побеждает Левандовски. Ранее он становился лидером голосования в 2015 и 2020 годах.

В 2021-м Левандовски вместе с «Баварией» победил в чемпионате Германии, стал лучшим бомбардиром Бундеслиги и побил два рекорда Герда Мюллера по результативности за один сезон и за один календарный год. Также поляк был номинирован на «Золотой мяч», но стал вторым в голосовании после Лео Месси.

Также Миколенко стал лучшим игроком «Эвертона» в матче Кубка Англии с «Халл Сити» по версии SofaScore.



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