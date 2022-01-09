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Левандовски в третий раз стал лучшим спортсменом года в Польше

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
09.01.2022
16:12
Новость
Футбол

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал в Польше лучшим спортсменом 2021 года.

Главной конкуренткой форварда была легкоатлетка Анита Влодарчик, которая в прошлом году стала олимпийской чемпионкой в Токио по метанию молота. В первой десятке Роберт стал единственным футболистом.

Это уже 87 розыгрыш такой награды от польского журнала Przegląd Sportowy, и в третий раз побеждает Левандовски. Ранее он становился лидером голосования в 2015 и 2020 годах.

В 2021-м Левандовски вместе с «Баварией» победил в чемпионате Германии, стал лучшим бомбардиром Бундеслиги и побил два рекорда Герда Мюллера по результативности за один сезон и за один календарный год. Также поляк был номинирован на «Золотой мяч», но стал вторым в голосовании после Лео Месси.

Также Миколенко стал лучшим игроком «Эвертона» в матче Кубка Англии с «Халл Сити» по версии SofaScore.

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