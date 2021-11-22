Левандовски стал лучшим игроком 2021 по версии Tuttosport

Tuttosport признал нападающего «Баварии» Роберта Левандовского лучшим игроком 2021 года.



Второе место по итогам голосования занял полузащитник «Челси» Жоржиньо, третьим стал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

Обладатель награды определялся жюри из известных бывших футболистов, среди которых были Андрей Шевченко, Лотар Маттеус, Христо Стоичков, Эмилио Бутрагеньо, Павел Недвед, Лука Тони, Самюэль Это’О, Алессандро Костакурта, Эдвин Ван дер Сар, Хуан Себастьян Верон, Руй Кошта и другие.

Левандовски получил приз Golden Player второй год подряд.

Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».



Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).

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