Левандовски рассказал, как он грустил после церемонии вручения «Золотого мяча»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, какие эмоции испытывал после церемонии вручения «Золотого мяча».



«Если говорить о моих чувствах и эмоциях, то прошлая неделя была тяжелой. Не стану скрывать, мне было грустно. Было сложно играть, мне не хватало ощущения счастья. Я не был счастлив, скорее, наоборот.

Конечно, я уважаю Месси и то, как он играет, его достижения и уровень. Сам факт того, что я боролся с ним, для меня является показателем моего собственного уровня.

Я очень это ценю, это заставляет меня гордиться, но я чувствовал грусть, которая длилась не день или два, а гораздо дольше. Я рад, что в этот раз у нас не было матча посреди недели.

Пригласил ли меня Месси пригласил на праздничную вечеринку? Нет. С ним сложно общаться. Я могу делать это только на одном языке, так что мы лишь обменялись несколькими словами.

Каждый из нас больше внимания уделял своим семьям и друзьям, так что поговорить со всеми было сложно», – сказал Левандовски в интервью Kanal Sportowy.

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