Левандовски поздравил лауреатов «Золотого мяча» 2021 года

Нападающий «Баварии» и сборной Польшии Роберт Левандовски высказался по поводу вручения «Золотого мяча» 2021 года Лионелю Месси. Аналогичная награда среди женщин досталась Алексии Путельяс.

«Поздравляю Лео Месси и Алексию Путельяс с победой в «Золотом мяче»-2021. Также поздравляю всех футболистов, которые были номинированы на этот приз!

Я стал лучшим нападающим года. Ни один игрок не возьмет индивидуальный приз без сильной команды и преданных болельщиков. Спасибо за вашу поддержку», — написал Левандовски у себя в «твиттере».

Ранее Лионель Месси обратился к Роберту Левандовскому со сцены во время вручения «Золотого мяча».

Также стали известны точные результаты голосования за обладателя данной награды.



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