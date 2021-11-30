Левандовски поздравил лауреатов «Золотого мяча» 2021 года

Нападающий «Баварии» и сборной Польшии Роберт Левандовски высказался по поводу вручения «Золотого мяча» 2021 года Лионелю Месси. Аналогичная награда среди женщин досталась Алексии Путельяс.
«Поздравляю Лео Месси и Алексию Путельяс с победой в «Золотом мяче»-2021. Также поздравляю всех футболистов, которые были номинированы на этот приз!
Я стал лучшим нападающим года. Ни один игрок не возьмет индивидуальный приз без сильной команды и преданных болельщиков. Спасибо за вашу поддержку», — написал Левандовски у себя в «твиттере».
Ранее Лионель Месси обратился к Роберту Левандовскому со сцены во время вручения «Золотого мяча».
Также стали известны точные результаты голосования за обладателя данной награды.
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