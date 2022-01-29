Лесюк: не справился со стрельбой на последнем рубеже, но гонка для меня была хорошей

Украинский биатлонист Тарас Лесюк поделился мнением о своем выступлении в гонке преследования на этапе в немецком Арбере в рамках чемпионата Европы. Он финишировал на 20-м месте, поднявшись на 34 позиции по сравнению со спринтом.

«На трассе ветер не играет роли, а вот на рубеже нужно адаптироваться. Не скажу, что удалось справиться со стрельбой – последний рубеж, к сожалению, провалил. Но для себя провел хорошую гонку, сумел улучшить стартовую позицию, получил опыт.

Так совпало, что большую часть гонки мы с Виталиком Трушем работали вместе. На завтрашнюю эстафету еще остались силы», — сказал Лесюк в интервью «Суспильному.

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