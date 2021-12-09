Леонов: я не мафиози и не бандит, чтобы контролировать раздевалку

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов отреагировал на слова ведущего «ТаТоТаке» Андрея Сенькива о том, что в раздевалке закарпатской команды происходит полный бардак.

«Это Леонов вас беспокоит. Вы были здесь в раздевалке? Или, может, кто-то вам докладывает? Здесь вся команда собралась. Селезнев рядом сидит. После игры у меня спрашивайте, я буду говорить, что происходит. А разную фигню писать…

Ну, знаете, у меня много журналистов знакомых. Вы понимаете, я непростой человек в Украине. Самое главное одно – я не хочу с вами полемику вести. Но вы пишите, что есть, а не пишите гадости. Особенно про мою команду и про Селезнева. Про меня тоже.

Если вы это не видите или не слышите. Если вам надо, вы мне позвоните.

Что видела Украина? Да, может, это… Может, он сказал на эмоциях. Он зашел в раздевалку, извинился за свои эмоции. Почему-то вы другое написали. Что я в раздевалке… Как там написано? Я не контролирую раздевалку, что я не контролирую? Самое главное – я не мафиози, чтобы контролировать раздевалку. Я не бандит, я тренер. Главный. Поверьте мне, я тоже знаю много: кто вам это все говорит, что писать. Поймите правильно.

Если вам заказ идет, пускай эти люди доказывают. Другое я имею в виду, а не брехню. Я знаю, откуда это идет. Так нельзя делать. Кто вам это говорит, а вы пишите, я не первый раз в футболе.

Вы хотите меня дискредитировать – пишите про меня. Но никогда не пишите про команду и личности, понимаете. Про меня пишите, про главного тренера. Что я плохой, сякой. Можете, что хотите написать. Что я гуляю, что я в баре, где угодно. Что вам скажут, чтобы написали. Но никогда в жизни, еще раз повторяю…

Если еще раз услышу, что вы про команду написали, про личности, не обижайтесь на меня. Это я вам честно говорю при всех», — сказал Леонов.

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