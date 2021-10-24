Леонов: Селезнев оправдывает мое доверие, у меня с ним вообще проблем нет

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал матч 12-го тура УПЛ с «Рухом», который завершился вничью со счетом 2:2.

«Если ребята будут так дальше продолжать, как с «Десной» и «Рухом» – тогда будет все нормально. Конечно, есть такой осадок, что могли эту игру выиграть. Но знаете, как, не будем ничего пеплом пока посыпать

Селезнев оправдывает мое доверие, у меня с ним вообще проблем нет.

Это человек профессионал, и вот на поле он выходит, бьется и вот голевую отдал, мог забить. Я думаю, в следующий раз забьет», – сказал Леонов в эфире телеканала «Футбол 1».

«Минай» занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав восемь очков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Вратарь «Руха» вышел из самоизоляции и сможет сыграть против «Миная»

«Рух» и «Минай» забили четыре мяча на двоих

Скандал во второй лиге: расизм, газовый балончик и драка на поле

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.