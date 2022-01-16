Леонов рассказал о своем назначении главным тренером винницкой «Нивы»

15 января Игорь Леонов, осенью тренировавший «Минай», возглавил винницкую «Ниву».

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua он рассказал, почему остановил свой выбор именно на подолянах.

«С предложением возглавить «Ниву» ко мне обратился президент ФК Артур Загорулько, который в свое время играл под моей опекой за молодежный состав донецкого «Шахтера». Размышлял недолго, все же, Винница — футбольный город, а после встречи с руководством, спонсорами появилась уверенность, что они слов на ветер не бросают.

Контракт подписал на 1,5 года и надеюсь, что в следующем сезоне «Нива» завоюет путевку в Первую лигу.

Меня заверили, что параллельно будет вестись работа по усовершенствованию клубной инфраструктуры.

21 января я буду представлен команде. Заключительный этап подготовки проведем в Турции.

Помогать мне будет Михаил Старостяк — экс-игрок национальной сборной Украины, с которым мы вместе работали в «Шахтере» и «Минае».

Напомним, что «Нива» занимает восьмое место в группе «А» Второй лиги, набрав 25 очков.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Mиная» вошел в штаб Шарана.

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