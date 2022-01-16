Леонов рассказал о своем назначении главным тренером винницкой «Нивы»

15 января Игорь Леонов, осенью тренировавший «Минай», возглавил винницкую «Ниву».
В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua он рассказал, почему остановил свой выбор именно на подолянах.
«С предложением возглавить «Ниву» ко мне обратился президент ФК Артур Загорулько, который в свое время играл под моей опекой за молодежный состав донецкого «Шахтера». Размышлял недолго, все же, Винница — футбольный город, а после встречи с руководством, спонсорами появилась уверенность, что они слов на ветер не бросают.
Контракт подписал на 1,5 года и надеюсь, что в следующем сезоне «Нива» завоюет путевку в Первую лигу.
Меня заверили, что параллельно будет вестись работа по усовершенствованию клубной инфраструктуры.
21 января я буду представлен команде. Заключительный этап подготовки проведем в Турции.
Помогать мне будет Михаил Старостяк — экс-игрок национальной сборной Украины, с которым мы вместе работали в «Шахтере» и «Минае».
Напомним, что «Нива» занимает восьмое место в группе «А» Второй лиги, набрав 25 очков.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Mиная» вошел в штаб Шарана.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.