Леонов: пускай бы арбитр майку «Колоса» надел

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал матч 18-го тура украинской Премьер-лиги с «Колосом». Поединок прошел в Ковалевке и завершился поражением закарпатской команды со счетом 1:2.

«Думаю, такие пенальти не даются. Если судья так трактует... Самое главное могу сказать – он 90 минут свистел в одну сторону. Я про судейство вообще не хочу говорить. Понимаете, эмоции, но я могу насчитать, сколько моментов свистнул судья. Тяжело играть против 14 игроков.

Пускай бы он майку «Колоса» надел, там все, и Абдула – 4 человека, а, может, и 5», – сказал Леонов в эфире телеканала «Футбол 1».

В текущем сезоне УПЛ «Минай» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

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