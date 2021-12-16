Леонов объяснил причины своей отставки в «Mинае»

Недолгим оказалось пребывание на тренерском мостике закарпатской команды Игоря Леонова.

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua уже экc-главный тренер закарпатцев Игорь Леонов рассказал, почему ему пришлось покинуть «Mинай».

«Два часа назад закончилась моя встреча с президентом ФК «Mинай» Валерием Пересоляком. Проанализировали матчи, сыгранные командой под моим руководством. Валерий Иванович сказал, что по игре не имеет каких-то претензий, однако отсутствие результата делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество. После обмена мнениями было принято решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе со мной «Минай» покидает и мой помощник — Михаил Старостяк. Надеюсь, что моему преемнику повезет больше и «Минай» останется в элите».

Напомним, что пока «Минай» занимает 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 10 очков.

Ранее официальный сайт «Миная» объявил об отставке Игоря Леонова с поста главного тренера.

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