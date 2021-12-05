Леонов – о матче с «Александрией»: у меня нет слов, не узнал никого

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал матч 17-го УПЛ с «Александрией», который завершился выездным поражением закарпатской команды со счетом 0:3.

«Я думаю, что за период, когда я в «Минае», самые тяжелые матчи были с «Днепром-1» и вот сейчас, с «Александрией». У меня нет слов. Вроде бы готовились, сами понимали, что две игры осталось.

Наверное, до ребят не достучался, потому что не понимаю, что с ними произошло. Может какие-то другие повлияли… Не могу сказать ничего. Не узнал никого.

Особенно первый тайм, это просто какой-то кошмар, так играть в футбол нельзя. Я имею в виду без характера. Для меня это неприемлемо. Я не знаю, приедем – будем разбираться конечно. Я не увидел тех ребят, которые играли только недавно с киевским «Динамо», — сказал Леонов в эфире телеканала «Футбол 1».

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