Леоненко – о перспективах Шевченко в «Дженоа»: сейчас надо показывать, что реально великий

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о будущем Андрея Шевченко на посту главного тренера «Дженоа».

«Во-первых, в клуб надо футболистов, которых ты хочешь. А «Дженоа», наверное, не тот клуб. Президент может обещать, но будет брать посредственных игроков, или тех, которые не сделают результат.

В сборной он мог говорить все, что угодно. А сейчас надо показывать, что он реально великий. Помимо того, что он великий футболист, он еще должен стать великим тренером. Потому что ему нужен результат», - сказал Леоненко в эфире YouTube-канала «ПРЯМА ЧЕРВОНА».

Напомним, девятого ноября 45-летний Шевченко подписал с «Дженоа» контракт до 30 июня 2024 года.

«Дженоа» ушла на зимние каникулы в зоне вылета Серии А, набрав 11 очков после 18 матчей.

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