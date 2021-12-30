Леоненко – о лучшем тренере УПЛ: Д'Артаньян себя хорошо проявил

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко назвал лучшего тренера Украины в 2021 году. Эксперт телеканала «Футбол» отдал свое предпочтение наставнику «Днепра-1».
«Тут в принципе, если брать результаты, то конечно Де Дзерби, на первом месте команда идет. Ну, так считают, по таблице. А если так брать, кто мне нравится, например, я думаю, что Скрипник, наверное. И Д«Артаньян себя хорошо проявил, так что Д»Артаньяна назову. Йовичевич», — сказал Леоненко в эфире YouTube-канала «ПРЯМА ЧЕРВОНА».
На зимний перерыв «Днепр-1» под руководством Игора Йовичевича ушел на третьем месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 40 очков.
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