Леоненко назвал лучшего украинского футболиста 2021 года

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко назвал украинского лучшего игрока по итогам уходящего года.

«Берите любого: или Трубин, или Ризнык. Ризнык из-за пенальти, но опять же он в еврокубках не играл. Если так, то Ризнык. Если брать еврокубки, то тут или Бущан, или Трубин.

Одного выбрать? Тогда Бущан», — сказал Леоненко в эфире YouTube-канала «ПРЯМА ЧЕРВОНА».

Отметим, что Бущан лидирует в УПЛ по количеству «сухих» матчей за 2021 год - 15.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Звонят агенты, но это все не то». Маркевич - о сборной, УПЛ и лучших игроках года

5 игроков, которые могут дебютировать за сборную Украины в 2022 году

Леоненко – о перспективах Шевченко в «Дженоа»: сейчас надо показывать, что реально великий

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.