Леоненко: мне все говорят, что я донецкий и продажный

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко не считает, что он продажный. Эксперт телеканала «Футбол» заявил, что разбирает команды, как и раньше.
«Мне все говорят, что я донецкий. Но я был в Донецке всего 3 или 4 раза. Кто-то считает, что я продажный. Почему я продажный? Потому что работаю у Рината Леонидовича Ахметова?
Я также разбираю, как и раньше на других каналах, только еще жестче был. Я не заморачиваюсь. Когда ты умный болельщик, ты болеешь за качество игры», — сказал Леоненко в эфире YouTube-канала «ПРЯМА ЧЕРВОНА».
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