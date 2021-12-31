Леоненко: мне не стыдно за то, что я говорю про «Динамо»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился своим мнением о проблеме бело-синих в последние годы.

«Кто виноват, что в «Динамо» нет нападающего уже 10 лет? Президент. Луческу бьет тревогу уже давно. Мне не стыдно за то, что я говорю про «Динамо». Я вижу, что есть. Когда «Динамо» я «гоняю», это не говорит о том, что я его ненавижу.

Я хочу гордиться «Динамо», а не так как сейчас. Раньше футболку «Динамо» Киев одеть, все гордились этим и автографы у игроков брали, а сейчас, скажут «торпедовец».

Возвращаясь к проблеме с нападающими «Динамо». Сколько заработали в еврокубках? Пусть 50 миллионов евро. Купили Рамиреса, не знаю, за сколько, но зачем? Усилил? Нет. Сколько лет это уже продолжается?» — сказал Леоненко в эфире YouTube-канала «ПРЯМА ЧЕРВОНА».

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