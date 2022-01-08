Лень: я 24 раза подряд сдавал положительный тест на коронавирус

Украинский баскетболист «Сакраменто» Алексей Лень рассказал о том, как проходило его лечение от коронавируса.
«Первый положительный текст на коронавирус у меня выявили за 20 секунд. Затем я сдавал положительный тест 24 раза подряд. Пропустил три недели, пока не сдал два кряду отрицательных теста.
С прошлой пятницы мне разрешили играть. Возвращаю тело в форму. Главное, что с легкими и сердцем все в порядке. Все идет хорошо, нужно набирать форму.
Около двух недель я не чувствовал вкуса, были боли в груди. Я не испугался, но некоторые симптомы коронавируса у меня были.
Рад наконец-то вернуться к тренировкам и выйти за пределы гостиничного номера. Уйдет определенное время, прежде чем я буду готов на 100%. Главное — планомерно набирать форму и избегать новых травм. Постараюсь приносить команде максимальную пользу.
Во время карантина я ничем не занимался. Кажется, это самый длинный период без баскетбола в моей карьере. Я не мог брать на себя полноценную нагрузку сразу после возвращения», — приводил слова Леня ресурс basket.com.ua.
Напомним, что Алексей Лень вернулся в «Сакраменто Кингз» в августе прошлого года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.