Лень: я 24 раза подряд сдавал положительный тест на коронавирус

Украинский баскетболист «Сакраменто» Алексей Лень рассказал о том, как проходило его лечение от коронавируса.

«Первый положительный текст на коронавирус у меня выявили за 20 секунд. Затем я сдавал положительный тест 24 раза подряд. Пропустил три недели, пока не сдал два кряду отрицательных теста.

С прошлой пятницы мне разрешили играть. Возвращаю тело в форму. Главное, что с легкими и сердцем все в порядке. Все идет хорошо, нужно набирать форму.

Около двух недель я не чувствовал вкуса, были боли в груди. Я не испугался, но некоторые симптомы коронавируса у меня были.

Рад наконец-то вернуться к тренировкам и выйти за пределы гостиничного номера. Уйдет определенное время, прежде чем я буду готов на 100%. Главное — планомерно набирать форму и избегать новых травм. Постараюсь приносить команде максимальную пользу.

Во время карантина я ничем не занимался. Кажется, это самый длинный период без баскетбола в моей карьере. Я не мог брать на себя полноценную нагрузку сразу после возвращения», — приводил слова Леня ресурс basket.com.ua.

Напомним, что Алексей Лень вернулся в «Сакраменто Кингз» в августе прошлого года.

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