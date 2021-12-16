Лэнь набрал шесть очков в матче НБА против бывшей команды

Украинский центровой «Сакраменто» Алексей Лэнь набрал шесть очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтона».



Украинец вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 20 минут. В матче против своей бывшей команды Лэнь также совершил шесть подборов и сделал два ассиста.

Победив «Вашингтон», «Сакраменто» прервал серию из трех поражений подряд. С 12 победами Кингз занимают десятое место в Западной конференции.

В ночь на субботу, 18 декабря, «Сакраменто» сыграет с Мемфисом.

НБА. Регулярный чемпионат

Сакраменто Кингз — Вашингтон Уизардс — 119:105 (27:32, 29:25, 28:32, 35:16)

Сакраменто: Фокс (28), Барнс (19), Хилд (15), Томпсон (15), Митчелл (13), Мету (13), Лэнь (6 + 6 подборов)

Вашингтон: Бил (30)

Также Свитолина вошла в топ-20 мирового рейтинга по интересному показателю.



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