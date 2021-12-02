Лень набрал четыре очка в матче с «Клипперс»

Центровой «Сакраменто Кингз» Алексей Лень набрал четыре очка в матче регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Клипперс». Поединок завершился победой «Сакраменто» со счетом 124:115.

Украинец провел на площадке 15 минут. За отведенное время Лень также совершил четыре подбора и сделал один ассист.

«Сакраменто» одержал девятую победу в сезоне и третью в пяти последних матчах и занимает 11-е место в Западной конференции.

НБА. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз» — 115:124 (21:29, 31:33, 24:37, 39:25)

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