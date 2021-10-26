«Легия» Харатина получила нового главного тренера

«Легия» объявила об отставке с должности главного главного тренера Чеслава Михневича.



Михневич тренировал варшавскую команду с 2020 года. Под его руководством «Легия» стала чемпионом Польши и вышла в групповой раунд Лиги Европы.

Новым главным тренером польского гранда назначен Марек Голебьевски, который ранее работал со второй командой «Легии».

За «Легию» с сентября выступает полузащитник сборной Украины Игорь Харатин, который в нынешнем сезоне сыграл в 10 матчах и забил один мяч.

«Легия «занимает 15-е место в чемпионате Польши, опережая зону вылета на одно очко. В 10 матчах команда набрала девять очков.

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.



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