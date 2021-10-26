«Легия» Харатина получила нового главного тренера

«Легия» объявила об отставке с должности главного главного тренера Чеслава Михневича.
Михневич тренировал варшавскую команду с 2020 года. Под его руководством «Легия» стала чемпионом Польши и вышла в групповой раунд Лиги Европы.
Новым главным тренером польского гранда назначен Марек Голебьевски, который ранее работал со второй командой «Легии».
За «Легию» с сентября выступает полузащитник сборной Украины Игорь Харатин, который в нынешнем сезоне сыграл в 10 матчах и забил один мяч.
«Легия «занимает 15-е место в чемпионате Польши, опережая зону вылета на одно очко. В 10 матчах команда набрала девять очков.
Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.