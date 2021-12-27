Легионер «Ворсклы» восстановился после травмы и поедет на зимние сборы команды

В весенней части сезона в полузащите «Ворсклы» будут играть сразу два футболиста сборной Люксембурга.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 21-летний Венсан Тилль-младший, брат лидера «Ворсклы» Оливье Тилля уже восстановился после полученной травмы, полученной в своей предыдущей команде — португальском «Насьонале» и готовится побороться за место в стартовом составе полтавчан.

Венсан Тилль

По имеющейся информации Венсан, как и Оливье, выступающий за сборную Люксембурга подписал с «Ворсклой» контракт еще в августе 2021 года, но поскольку находился на больничном, то не был включен даже в заявку на участие в чемпионате УПЛ.

Теперь же, когда проблемы со здоровьем позади, у Венсана появились шансы составить кампанию Оливье в средней линии полтавчан. Футболист отправится на зимние сборы, где и составит конкуренцию другим партнёрам.

Напомним, что Венсан Тилль также выступал за французские команды «По», «Орлеан», «Mец».

Портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро. С «Ворсклой» люксембуржец связан контрактом до 30 июня 2024 года.

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