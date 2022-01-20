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Легионер «Ворсклы»: в Украине уверены в помощи США при нападении России

Игорь Яслик
Игорь Яслик
20.01.2022
13:19
Новость
Футбол

Нападающий «Ворсклы» Лукас Ранжел рассказал о своем возвращении из отпуска в Украину из родной Бразилии.

«После прибытия в аэропорт Киева, у меня была трехчасовая поездка в мой город, и я видел солдат на улицах. Никогда не видел такого, так как обычно не пользуюсь этим маршрутом, но возле аэропорта я видел много солдат.

Мы начали спрашивать украинцев о правдивости новостей, но они сказали, что ничего не будет. Говорят, что если Россия нападет на Украину, то это запустит Холодную войну, так как вмешаются США. Но это правда, что в Харькове есть солдаты», — сказал Ранжел в интервью ресурсу Lance.

Напомним, что Ранжел перешел в «Ворсклу» из финского «КуПС», который выбил полтавчан из Лиги конференций, летом прошлого года. В УПЛ бразилец забил четыре гола в 12-ти матчах.

Ранее Дмитрий Ризнык рассказал, как «Ворскла» начала первый зимний сбор.

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