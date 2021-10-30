Легионер «Прометея» выбыл из строя на несколько месяцев

Американский баскетболист каменского клуба травмировал колено.



Форвард «Прометея» Ди Джей Стефенс во вчерашнем матче с «Кривбассом» (80:72) получил серьезную травму. У Стефенса диагностирован разрыв связок колена, сообщает журналист Александр Прошута в своем телеграм-канале. На восстановление понадобится несколько месяцев.

30-летний уроженец Техаса в нынешнем сезоне набирает в среднем 13 очков в чемпионате Украины и 9,7 очка в Лиге чемпионов.

В том же матче с «Кривбассом» повреждение получил еще один игрок «Прометея» — защитник Илья Сидоров. Ожидается, что 24-летний украинец проведет в лазарете несколько недель.

«Прометей» со старта сезона Суперлиги выиграл все девять матчей и уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата. В воскресенье команда Ронена Гинзбурга примет «Николаев».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Прометей» добыл первую победу в Лиге чемпионов ФИБА

ВАДА предложит Украинскому антидопинговому агентству корректирующие меры

Вратарь «Руха» вернулся в строй после травмы

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.