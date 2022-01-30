Легионер «Металлиста» пропустит второй сбор в Турции

Харьковчанам пока не удается собрать свой сильнейший состав.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на второй тренировочный сбор в Турцию «Металлист» отправился без защитника Маилтона. Бразилец остался в Харькове, где будет восстанавливаться после травмы, полученной в контрольном матче с чешским «Слованом» (1:0) на предыдущем сборе.

23-летний Маилтон летом прошлого года был арендован «Металлистом» с опцией выкупа у «Атлетико Минейро». Из-за травм в осенней части сезона футболист провел всего 5 матчей в чемпионате Первой лиги (сделал 1 голевую передачу) и 1 поединок в Кубке Украины.

«Металлист» — лидер Первой лиги. В рамках второго зимнего сбора команда Александра Кучера примет участие в турнире Winter Cup 2022 и планирует провести четыре контрольных матча. На данном этапе подготовки в тренировочный процесс желто-синих вольются два новичка — сенегальский защитник Бубакар Траоре и бразильский вингер Паулиньо Бойя.

Ранее наш сайт сообщал, что на втором сборе к «Металлисту» присоединится самый опытный игрок команды.

Чемпионат Первой лиги возобновится 18 марта.



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