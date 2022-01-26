Легионер «Металлиста»: президент Ярославский провел для меня экскурсию по Харькову

Нападающий «Металлиста» Матеус Пейшото рассказал об атмосфере, царящей в харьковском коллективе.

«Президент «Металлиста» Александр Ярославский лично провел мне экскурсию по Харькову, рассказал историю клуба от зарождения и по нынешний момент. Он любит футбол и болельщиков. Президент принял легионеров очень хорошо, мы чувствуем себя как одна семья. Мы не делим команду на иностранцев и украинцев. Все едины.

Я адаптировался к игре команды. Наш тренер Александр Кучер делает все, чтобы мы чувствовали себя комфортно на футбольном поле», — сказал Пейшото в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее «Металлист» в спарринге обыграл лидера третьей болгарской лиги.

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